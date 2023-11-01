Öğrenciler Zeren Ertaş’ın ismini anfiye verdi
Aydın’da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için toplanana üniversite öğrencileri Buca Tarık Akan Amfi’sinin adını “Zeren Ertaş” olarak değiştirdi.
Üniversiteli öğrenciler, 25 Ekim’de Aydın Efeler Işıklı KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda üniversitelilerin daha önceden bozuk diye uyardığı asansörde Zeren Ertaş isimli bir genç kadının asansörün yere çakılması sonucunda hayatını kaybetmesini protesto etmeye devam ediyor.
İzmir’de Buca Hoca Ahmet Yesevi Yurdu önünde bir araya gelen öğrenciler “Ölmeye değil okumaya geldik. Katil KYK” pankartı açarak yürüdü.
Sık sık “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Yaşasın öğrenci dayanışması”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Zeren Ertaş isyanımızdır”, “Zeren’in katili Saray rejimi”, “Sokağa, eyleme, hesap sormaya”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz” sloganları atarak Tarık Akan Anfi’sine kadar yürüdü. Anfinin adını Zeren Ertaş olarak değiştiren öğrenciler burada talepleri üzerine fikir alışverişi yaptı./İZMİR
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