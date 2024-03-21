Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:38

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:47

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Ege Üniversitesi öğrencilerinin zorla AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın katıldığı ve konuşma yaptığı toplantıya götürüldüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Ege Üniversitesi’nde, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldiği panele İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı’nın İzmir milletvekilleri, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“GELENLER İZİNLİ GELMEYENLER YOK YAZILDI”

HaberTürk TV’de katıldığı programda Mustafa Balbay, “Bu toplantıya öğrencilerin katılması gayet normaldir ve iyidir. Ancak bu toplantıya AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın da katılması ve konuşma yaptırılması doğru değildir. Üstelik Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak bölümlere gönderdiği mesajda öğrencilerin bu toplantıya katılmaları için izin sayılmalarını gelmeyenlerin ise ‘yok’ sayılmalarını istemiş. Üniversiteye siyaset karıştırılmamalı. Herhangi bir aday öğrencilere konuşma yaptırılmamalı” dedi.