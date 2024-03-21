Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü

Yazarımız Mustafa Balbay, Ege Üniversitesi’nde AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın da katıldığı ve konuşma yaptığı toplantıya öğrencilerin devamsızlık baskısıyla zorla götürüldüğünü söyledi. Balbay, “Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak bölümlere gönderdiği mesajda öğrencilerin bu toplantıya katılmaları için izin sayılmalarını gelmeyenlerin ise ‘yok’ sayılmalarını istemiş” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:38
Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Ege Üniversitesi öğrencilerinin zorla AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın katıldığı ve konuşma yaptığı toplantıya götürüldüğünü söyledi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Ege Üniversitesi’nde, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldiği panele İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı’nın İzmir milletvekilleri, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“GELENLER İZİNLİ GELMEYENLER YOK YAZILDI”

HaberTürk TV’de katıldığı programda Mustafa Balbay, “Bu toplantıya öğrencilerin katılması gayet normaldir ve iyidir. Ancak bu toplantıya AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın da katılması ve konuşma yaptırılması doğru değildir. Üstelik Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak bölümlere gönderdiği mesajda öğrencilerin bu toplantıya katılmaları için izin sayılmalarını gelmeyenlerin ise ‘yok’ sayılmalarını istemiş. Üniversiteye siyaset karıştırılmamalı. Herhangi bir aday öğrencilere konuşma yaptırılmamalı” dedi.


İzmir haberleri Ege Üniversitesi haberleri Hamza Dağ haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt

Murat Kurum'dan 'İmamoğlu ile yayına çıkar mısınız?' sorusuna yanıt
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 21 Mart 2024 perşembe döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 21 Mart 2024 perşembe döviz fiyatları
Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’

Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi

Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı
Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti