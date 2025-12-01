Öğrencilerden camide 'Hayırlı cumalar' videosu: 'Camiye canlı gel yoksa mevta gelirsin'

Hatay Antakya'da Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir video tepkilere neden oldu.

Camide çekilen videoda öğrenciler "Ezan ile gelmezsen, sela ile gelirsin", "Elbiseyle gelmezsen, kefen ile gelirsin", "Canlı gelmezsen, ölü gelirsin", "Dik gelmezsen, yatay gelirsin", "Anla artık mutlaka gelirsin", "Gel camiye, canlı gel, yoksa mevta gelirsin" mesajlarını verdi.

"ŞEHRİMİZİN ÇOK KÜLTÜRLÜ, HOŞGÖRÜLÜ YAPISINA BİR SALDIRI"

Eğitim-İş Hatay 1 No'lu Şubesi video üzerine açıklama yayımladı. Açıklamada, "Antakya ilçemizdeki Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin (Osman Ötken Anadolu Lisesi) sosyal medya hesabında yayınlanan akım videosu, eğitimin ruhuna, felsefesine ve "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Genel Amaçlar" bölümünde belirtilen maddelere aykırıdır. Okullarımızın görevi, çocuklarımızın çağdaş, bilimsel ve akılcı bir eğitim almasını sağlamak, onları çağdaş medeniyet ile yarışacak bireyler olarak yetiştirmektir. Çekilen videoda, "Camiiye canlı gelmezsen eninde sonunda ölü gelirsin." mesajı verilmesi ayrıca ayrımcı bir söylemdir. Şehrimizin çok kültürlü, hoşgörülü yapısına bir saldırıdır. Bunu kabul etmiyoruz!

Okul yöneticilerinin görevi insanların dinî hassasiyetlerini eleştirmek ve sömürmek değildir. Öğrencilerinin bilimsel, çağdaş, nitelikli eğitim almalarını sağlamak, okul iklimini ve çalışma barışını sağlamaktır. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi idarecileri bu duruma bir son vermelidir. Ayrıca Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü bu konu ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya davet ediyor, Eğitim-İş Hatay 1 No'lu şube olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz" ifadeleri yer aldı.