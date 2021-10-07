Öğrencilerden Türkan Saylan Kütüphanesi'ne büyük ilgi
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bulunan kütüphane ve dersliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli yatırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan kütüphane ve dersliklere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Felsefe, Psikoloji, Din, Sosyal Bilimler, Dilbilim, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat gibi konuları ele alan birçok farklı kitap bulunan genel kütüphane 20 bin kitap envanteri bulunuyor.
Ayrıca Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Kitaplığının bulunduğu merkezin kütüphanelerinde 8 bin kitap bulunuyor. Çocuklar için de 5 bin olmak üzere Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Kütüphanelerinde toplam 33 bin kitap bulunuyor. Hizmetten tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
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