Öğrencilerden zam isyanı: Yemeğimizden ne istiyorsunuz?
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin geçen yıl günlük 5.80 TL olan bir öğün yemek fiyatını yüzde 193 artırarak 17 TL’ye yükseltmesine öğrenciler tepki gösterdi. Öğle yemeğinde yemekhaneye giden öğrenciler çatal ve kaşıklarla 1 dakika boyunca ses çıkardı. Öğrenciler, "Yemeklerimizden ne istiyorsunuz?" diye isyan etti.
AKP’li eski milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğündeki Dokuz Eylül Üniversitesi, yeni akademik yılda okul içindeki yemekhanelerde yemek ücretlerine yüzde 193 oranında zam yaparak 5.80 TL’den 17 liraya yükseltmesi öğrenciler tarafından protesto edildi.
Öğle yemeği sırasında yemekhanede çatal kaşıklarla 1 dakika boyunca ses çıkaran öğrenciler zamların geri alınmasını talep etti.
Güvenlik güçleri öğrencilerin eylemini engellemeye çalışırken bir güvenlik görevlisinin öğrencilerin videosunu çekmesi dikkat çekti.
Yemekhaneden çıkartılan öğrenciler, anayasal haklarını kullandıkları ifade ederek "Öğrencilerin yemeğinden ne istiyorsunuz?" diyerek isyan etti.
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