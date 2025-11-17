Öğrencilere psikolojik işkence

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 04:00:00
Ufuk Sepetci
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma ekibine yönelik 19 Mart operasyonlarıyla birlikte İstanbul Saraçhane’de başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolar, Konya’ya da sıçradı.

Konya’da eylemlere katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir üniversite öğrencisi, protestolar sırasında gözaltına alındı.

25 Mart’ta verilen kararla “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutuldu. Öğrenciye bu tedbir 232 gün boyunca uygulandı.

Nezarethanede üç gün kaldığını belirten öğrenci, savcılığın bazı isimleri tutuklamaya sevk ettiğini, kendisine ise ev hapsi verildiğini söyledi.

 

Uzun süren ev hapsi günlerini anlatan öğrenci, “Ev hapsinin ağır bir psikolojik işkence yönü var” dedi.

