Öğrencilere psikolojik işkence

Konya’da eylemlere katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir üniversite öğrencisi, protestolar sırasında gözaltına alındı.

25 Mart’ta verilen kararla “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutuldu. Öğrenciye bu tedbir 232 gün boyunca uygulandı.

Nezarethanede üç gün kaldığını belirten öğrenci, savcılığın bazı isimleri tutuklamaya sevk ettiğini, kendisine ise ev hapsi verildiğini söyledi.

Uzun süren ev hapsi günlerini anlatan öğrenci, “Ev hapsinin ağır bir psikolojik işkence yönü var” dedi.