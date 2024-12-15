Öğrencilere yine cami temizlettiler

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Öğrenciler okullardan alınarak camilere götürüldü ve temizlik yaptırıldı. İmamı olmayan camilerde, imam ve müezzin olarak görev yaptırıldı.

YAPRAK SÜPÜRDÜLER

Bunun son örneği de Sivas Doğanaşar’dan geldi. ÇEDES projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine cami temizliği yaptırıldı. Öğrenciler caminin içini temizledi ve caminin bahçesindeki yaprakları süpürdü. Durum Doğanaşar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan paylaşımda “ÇEDES projesi aralık ayı değeri kapsamında öğrencilerimiz Doğanşar Yeni Camisi’nde temizlik yaptılar” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Ordu’da Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin pansiyonunda kalan mesleki eğitim merkezi (MESEM) öğrencilerine Akkuş ilçe vaizi temel dini bilgiler dersi verdi.



