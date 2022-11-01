Öğrencilerin barınma sorununun çözümüne Bornova'dan katkı: İkinci yurdun temeli atıldı!

01 Kasım 2022 Salı, 10:22

İzmir’de Bornova Belediyesi, ikinci öğrenci yurdunun temelini attı. Bornova’nın merkezindeki Büyük Çarşı’nın içinde yer alan 815 metrekare inşaat alanına sahip ve 4 katlı olarak inşa edilecek yurt binasında 112 kız öğrenciye barınma imkanı sunacak.

Temel atma törenine Bornova Belediyesi eski başkanı Sırrı Aydoğan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

“MÜCADELEMİZ BARINMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK”

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 150 bin öğrencinin dışarıdan üniversite okumak için geldiği İzmir’de yurt oranının yüzde 5 olduğunu söyledi. Cumhuriyet kurulduğunda kadınların okuma yazma oranının binde 7, erkeklerin ise yüzde 7 olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, “Cumhuriyetimiz ile birlikte kız çocuklarımızın okula gitmesi ve kadınlarımızın çok daha özgür bir şekilde ayakta durabilecek noktaya gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Özellikle kız çocuklarının okuması konusundaki mücadelemizin barınma sorunlarını ortadan kaldıracak şekilde olması gerekiyor” dedi.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA AÇILACAK

Bu anlayışla Bornova Merkez’deki 8 katlı binayı satın aldıklarını söyleyen Başkan İduğ, “300 kişilik bu kız öğrenci yurdumuzun ilk üç katını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yapıyoruz. Sevgi Ataca temelini attığımız yurdumuzun arsasını bağışladı. 112 kız çocuğumuz da burada barınacak. Mevcut yurdumuzun kapasitesini 155’e çıkardık. Doğanlar’da bulunan bir başka binamızı da 170 kişilik erkek öğrenci yurduna dönüştürmek için bir çalışma içindeyiz. Bu sayede Bornova Belediyesinin 737 kişilik yurt kapasitesi olacak. İnşallah bu yurtlarımızın hepsinin açılışını da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapacağız” diye konuştu.