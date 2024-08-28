Öğrencilerin direnişi kayyuma geri adım attırdı: 1 yıl ertelendi!

MSGSÜ öğrencilerinin tepkileri sonrasında üniversiteden yapılan yeni açıklamada, okulun tek kadın öğrenci yurdunun kapatılması ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:59
Öğrencilerin direnişi kayyuma geri adım attırdı: 1 yıl ertelendi!
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), yayınladığı duyuruyla okuldaki tek kadın öğrenci yurdunun kapatıldığını açıklamıştı.

Söz konusu karara ise öğrenciler tepki göstermişti. 

Üniversiteden yapılan yeni açıklamada kararın geri çekildiği duyuruldu.

Buna göre, MSGSÜ Ortaköy Öğrenci Yurdu'nun kapatılma kararı iki dönem ertelendi.



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