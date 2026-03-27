'Öğrencinin intiharında atlama yatağı yetersiz' iddiası... AFAD yetkilileri hakkında soruşturma!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı 2’nci sınıf öğrencisi İsmail Caymaz, Menteşe ilçesindeki Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nun 5’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yurt psikoloğu, manevi danışman, emniyet ekipleri ve psikologlar tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermedi. Caymaz, daha sonra kendisini boşluğa bıraktı.

AFAD ekiplerince tedbir amacıyla yurt binası önüne kurulan atlama yatağının üzerine düşen Caymaz ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Caymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin ardından, atlama yatağının yetersiz olduğu ve ihmal bulunduğu yönünde iddialar gündeme geldi.

Bu kapsamda AFAD yetkilileri hakkında Muğla Valiliği tarafından idari, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında AFAD yetkilileri ile görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağı, yurtta kalan öğrencilerin çektiği görüntüler ile güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği bildirildi.