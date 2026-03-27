Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da arasında olduğu11 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmasına CHP yönetimi tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aralık 2024’te 'CHP’li belediyeleri silkeleyin' talimatının ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, CHP’li seçilmişlere yönelik gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklenerek Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım gözaltına alınmıştır. Bu tablo, hukukun değil siyasetin işlediğini açıkça göstermektedir. Halkın iradesini hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız."

"DEMOKRASİMİZE VURULMUŞ YENİ BİR DARBEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yalım'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İktidarın belediyelerimize yönelik cadı avı devam ediyor. Halkın oylarıyla seçilen Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım’ın gözaltına alınması, demokrasimize vurulmuş yeni bir darbedir. Sandıkta kaybettiklerini yargı eliyle telafi etmeye çalışan bu zorba anlayış, yalnızca hizmet üreten belediyelerimizi değil, doğrudan milletin iradesini hedef almaktadır. Belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya yönelik bu hukuksuzluk ve baskı düzenini kabul etmiyoruz."

"ADRES NEDEN HEP AYNI?"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Yine hedefte halkın seçtikleri var, yine hedefte seçilenler var! Uşak’ta 37 yıl sonra CHP’yi birinci parti yapan güç, masa başı hesaplar değil, bizzat milletin kendisidir. Bu operasyonların temel sebebi, bir türlü hazmedemedikleri şey tam olarak budur. Özkan Yalım Başkan, Uşak halkının iradesidir. Uşak’ta bir dönemi kapattığı ve halkı için gece gündüz çalıştığı için bu operasyona maruz kalmıştır. Tıpkı diğer belediye başkanlarımız gibi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyelerden mi sorumlu? Tekrar altını çiziyorum… Bu gözaltılar ne bizleri durdurur ne de iktidar yürüyüşümüzü engeller. Ne yaparsanız yapın. Son sözü millet söyleyecek. Kazanacağız. Özkan Yalım’ın sonuna kadar yanındayız."

"FETÖ'NÜN ZİHNİYETİ YERİNDE DURUYOR"

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı Gamze Şengel Taşcıer, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Adliyesi'nde bir hayalet dolaşıyor. Türkiye’de Ergenekon’dan Balyoz’a uzanan kumpas süreçlerinde FETÖ’nün yargı içindeki aparatı haline getirilen 'Özel Yetkili Savcılıklar' sözüm ona 2014’te tasfiye edildi. 19 Mart’taki sivil darbe girişiminden bugüne uzanan süreç, ortada tasfiye edilmiş bir yapı bulunmadığını; aksine bu yapıların zamanı geldiğinde yeniden devreye alınmak üzere tıpkı uyuyan hücreler gibi yeraltına çekildiğini açık biçimde ortaya koyuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi'ne yönelik son operasyonuyla bu mekanizma kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ifşa olmuştur. FETÖ'nün zihniyeti yerinde durmakta, yöntemleri yaşatılmaktadır.

Adı konulmamış, yetkisi tarif edilmemiş ama etkisi hissedilen bir yapı operasyon üstüne operasyon gerçekleştiriyor. Dosya seçen, hedef belirleyen, sonra hukuku o hedefe uyduran bir düzen işliyor. Hukuk yerine talimatla hareket eden anlayış, başka isimler altında varlığını sürdürüyor. Saadet zinciri kurup milletin parasını çalanlar ile operasyon zinciri kurup milli iradeyi gasp edenler arasında hiçbir fark yoktur. Bu düzene teslim olmayacağız."