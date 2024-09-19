Öğretim görevlisini telefonda 100 bin TL dolandırdılar

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:46

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:46

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Uysal, 11 Eylül'de Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı sebeplerden tedavi gören babası Ali Burhan Uysal (86) ile ilgilenirken, telefonu çaldı.

İddiaya göre, bir bankanın genel merkezinden aradığı söyleyip, kendisini 'Tolga Öztürk' olarak tanıtan kişi, Uysal'a maaş hesabından 150 bin TL'lik kredi çekilip 100 bin TL'lik kısmının bir başka hesaba havale edildiğini belirtti.

Uysal, cep telefonundan mobil uygulamayla hesabını kontrol etmek istedi ancak erişim sağlayamadı. Bu sırada telefondaki Öztürk, Uysal'a işlemi durdurmak için onay vermesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Uysal ise işlemi durdurmak için onay verdiğini ifade etti. Görüşme sonlanırken, birkaç dakika sonra, mesajla adına kredi çekildiğine yönelik mesajlar geldi. Durumdan şüphelenen Uysal, bankanın müşteri hizmetlerini aradı.

Banka yetkilileri, hesabından 150 bin TL'lik kredi çekilip 100 bin TL'lik kısmının bir başka hesaba havale edildiğini söyledi. Uysal, çözüm bulmak için ulaştığı banka yetkililerinden 'Savcılığa gidin' cevabını aldı. Bankada güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyen Uysal, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BAŞKA KİMSE YANMASIN"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Uysal, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yapılan incelemede yeni bir hesap açılmış. Yani aynı gün açılıp, kredi çekmişler. 150 bin TL'lik kısmın 100 bin TL'sini başka hesaba göndermişler. Üst sınır olduğu için 100 bin TL'sini gönderebilmişler. Sonrasında hesap bloke olunca, o kısım kalıyor. Çok üzgünüm. Uzun süre hesapta nasıl bir işlem yapıldı öğrenemedim. Artık hesap güvenliği yok. En basit alışverişlerde bile bilgilendirme yapan banka şubesi, bu konuda neden bu kadar sesiz kaldı bilmiyorum. Bankanın kredi çekilirken bana ulaşıp, bilgi vermesi gerekirken en küçük bir bilgilendirme yapmaması insanın aklına çok kötü düşünceler getiriyor. Şubeye gidip kredi çekmek istesem birçok evrak ve imza isterler. Ancak bankalar telefonda bu işi kolaylaştırıp, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Çok üzüldüm, başka kimse yanmasın" diye konuştu.