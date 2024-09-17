Berfu Yenenler telefon dolandırıcılarının hedefi oldu: Dizi karakterinin kimliğiyle dolandırmaya çalıştılar

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:52

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:52

2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan ve Eser Yenenler'in eşi olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla telefon dolandırıcılarının hedefi olduğunu açıkladı. Yenenler, dolandırıcıların, oyuncu Anıl Altan'ın bir polisiye dizide canlandırdığı karakterin polis kimliğini kullanarak kendisini dolandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Peş peşe paylaştığı videoların ilkinde Anıl Altan'ı etiketleyen Yenenler, olayı şu sözlerle anlattı:



"Bugün bir telefon aldım. Arayan kişi, 'Kimliğiniz yakın zamanda çalındı mı ya da başkasına verdiniz mi?' diye sordu. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Bunun üzerine, 'Kimliğinizi birileri kullanıyor, sizin adınıza işlemler yapıyor. Bunu engellememiz ve suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor' dediler. Kimliğimin bende olduğunu söyledim. Bu sefer, WhatsApp’tan kendini tanıtmak için Anıl Altan’ın bir dizide canlandırdığı Volkan Eroğlu adlı komiser karakterine ait polis kimliğini gönderdiler."

Daha sonra Yenenler, "Beyefendi, lütfen kendinize gelin" başlıklı bir video paylaşarak, dolandırıcılara şu mesajı verdi:

"Bu kişi benim arkadaşım. Sanırım beni dolandırmaya çalışıyorsunuz ama maalesef dolandıramayacaksınız. Bu kimlik, arkadaşımın bir dizide polis rolü canlandırırken kullandığı kimlik. Bunun üzerine dolandırıcılar beni her yerden engelledi. Bütün konuşmaların ekran görüntüsünü alıp suç duyurusunda bulundum. Anıl’a ayrı, insanların böyle dolandırılmasına ayrı üzüldüm."

Yenenler'in videolarından sonra Anıl Altan da duruma kayıtsız kalmayarak Yenenler'in paylaşımını kendi sayfasında paylaştı. Altan, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kişi, benim oynadığım polisiye dizideki kimliğimle kandırılıyormuş. Arkadaşlar, polis ya da herhangi bir yetkili telefondan para isteyemez. Lütfen annenize, büyüklerinize bu konuda bilgi veriniz."