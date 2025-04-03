Öğretim üyelerinden ortak açıklama: 'Gençlerin tutuklanması ve eğitim haklarının engellenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:37

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:38

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (UNİVDER), İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi'nden öğretim üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında öğrencilerin prtestolarda gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite öğrencilerinin tutuklu yargılanması, eğitim hakkının ihlalidir. Tutuklu öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır.

Bizler, aşağıda imzası bulunan öğretim elemanları dernekleri ve oluşumları olarak, Türkiye'nin birçok ilinde vuku bulan protestolarda 300'den fazla üniversite öğrencisinin gözaltına alınmasını ve çoğunun tutuklu yargılanmalarını büyük bir endişeyle takip etmekteyiz.

''HEM EĞİTİM HAKKININ HEM DE DEMOKRATİK HAKLARIN İHLALİ''

Anayasal haklarını kullanarak demokratik protestolara katılan gençlerin tutuklanması ve eğitim haklarının engellenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Verilen tutuklama kararları öğrencilerin sadece özgürlüklerini kısıtlamakla kalmamakta, aynı zamanda eğitim hakları da engelleyen ölçüsüz bir tedbir olarak karşımıza çıkımaktadır. Bayram tatili sonrasında derslere ve sınavlara katılamama riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerin eğitim süreçlerinin sekteye uğraması, hem eğitim hakkının hem de demokratik haklarının ihlali niteliği taşıyacaktır.

Demokrasimin temeli olan ifade özgürlüğünün ve eğitim hakkının korunması adıma yaşanan bu ağır hak ihlallerinin bir an önce giderilmesi için daha önce yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Bizler, yargı kurumlarnı ve Yükseköğretim Kurumu'nu (YÖK), demokratik haklarını kullanan öğrencilerin eğitim hakkının korunması ve eylemlere katıldıkları için tutuklanan tüm yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Yargı süreçlerinin hızı, tarafsız ve adil biçimde sonuçlandırılması, hukukun üstünlüğü ve temel haklar açısından büyük önem taşımaktadır."