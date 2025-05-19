Öğretmen 15 çocuğu yıllarca istismar etti: 300 yıla kadar hapsi isteniyor!

İddiaya göre, İstanbul’da bir okulda Türkçe öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Yektacan Ç., öğretmenlik yaptığı 2016 yılından 2024 yılına kadar, 15 öğrencisini istismar etti.

Ekol TV’nin haberine göre, söz konusu öğretmen öğrenciler mezun olduğunda da peşlerini bırakmadı ve istismarını yıllarca sürdürdü.

Mağdur bir çocuğun ailesi şüphe üzerine çocuğun telefonunu inceledi ve istismar boyutundaki mesajları gördü. Daha sonra aile durumun okuldaki öğretmenler ile paylaştı.

DİĞER ÖĞRETMENLER İHBAR ETTİ

Öğretmenler durumu Milli Eğitim Bakanlığına ihbar etti. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Okul müdürünün telefonu incelendiğinde Yektacan Ç.’nin okulda öğrenim gören veya mezun olan onlarca öğrencisiyle müstehcen yazışmaları tespit edildi.

Okul müdürünün öğretmenlik yaptığı dönemdeki öğrenciler de dahil olmak üzere 15 öğrencisiyle mesai saatleri dışında da arayarak, mesaj atarak bir araya gelerek istismarını sürdürdüğü belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılık, öğretmenin mağdur ettiği ileri sürülen 15 çocuğun ifadesine başvurdu.

15 yaşında olduğu dönemde kurs aldığı sırada tanıştığı Yektacan Ç.’nin müdür yardımcılığı yaptığı okula giden çocuk ifadesinde istismarı anlattı.

Müdür yardımcısını okula ziyaret için gittiği 2019 yılında, okulun bodrum katında cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Yektacan Ç. 14 Mart 2024 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yektacan Ç. hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, okul müdürü ve yardımcılığı yaptığı görevi sırasında yaşı 18’den küçük 15 öğrencisini ve yakınına karşı, çocukların değişim ve gelişim dönemi olan ergenlik çağlarında kolay yönlendirilebilir olmasını manipüle ederek cinsiyet karmaşası yaşamalarına sebebiyet verdiği, öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği kullanarak öğrencilerine hediyeler aldığı, kültür sanat faaliyetleri sırasında kendilerini özel hissettirdiği, mağdur çocukların zihin dünyasını karmaşaya itecek cinsel sohbetler yaptığı anlatıldı.

Yektacan Ç.’nin 15 çocuğa karşı, ‘Zincirleme şekilde çocuğun eğitici ve öğretici kişi tarafından nitelikli cinsel istismarı’ suçunu işlediği ifade edildi. Yaklaşık 300 yıla kadar hapsi istenen Yektacan Ç., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.