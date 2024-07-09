Öğretmen ve yöneticilerin kadrolaştığı proje Anadolu imam hatip liselerinin sayısı artıyor
Eğitimci Maksut Balmuk, sadece geçen ay sekiz imam hatibin proje okul kapsamına alındığını söyledi. Balmuk, “dernek, vakıf protokolleri ve ÇEDES gibi projelerin sorunsuz uygulanabileceğine” dikkat çekti.
Yönetici ve eğitim kadrosu Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından
“liyakate bakılmadan, atama
usül ve esasları uygulanmadan
atandığı” eleştirilerinin hedefindeki
“proje okulları”nın yaygınlaştırıldığı
bildirildi. Bakanlığın son olarak
sekiz imam hatip
okulunu daha proje
okul kapsamına
aldığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet’e konuşan
eğitimci Maksut
Balmuk, “Bu okullarda
(proje Anadolu imam hatip
liseleri) öğretmen ve yönetici
kadrolaşması gerçekleştirildiğinde
cemaat ve tarikatların cirit
atması da kolaylaşmakta, dernek,
vakıf protokolleri ve ÇEDES
gibi projeler daha sorunsuz
uygulanabilmektedir” dedi.
Balmuk, “Bu okullara kayıt olan
çocuklar LGS sınav puanına
göre kayıt olduklarından
başarılı ve başka okul alternatifi
bırakılmayan çocuklarımız
olduğunu düşünebiliriz. Bugün
gündemde olan ve çıkmaması için
direndiğimiz Öğretmenlik Meslek
Yasası (ÖMK) 22. madde de
proje okulları ile ilgili ve aynı
uygulamanın devam edeceğine
yönelik düzenlenmiş” ifadelerini
kullandı.
"SAYI ARTTI, SORUN ATTI"
Proje okulları
uygulamasının Milli Eğitim
Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in
MEB müsteşarlığı döneminde
kanunlaştığını anımsatan
Balmuk, şöyle konuştu:
“Zamanla taleplerin artması,
TEOG’un kaldırılması ile az
sayıda düşünülen proje okullarının
sayısı 2 bin 700’lere dayandı.
İmam hatip liseleri; proje okulu
yapılmasına ve veliyi alternatifsiz
bırakan zorunlu kayıtlara rağmen
yine boş
kalınca
bu kez de
tabelaları
süslenerek
‘sosyal bilimler,
fen lisesi, güzel
sanatlar programı
uygulayan Anadolu imam hatip
liselerine’ dönüştürüldü. Buna
rağmen veli ve öğrenci talebi
istedikleri gibi olmadı. Sayı artıkça
sorunlar da arttı çünkü bu okullara
geçmek isteyen öğretmen ve
yöneticilerin MEB’e bürokratik,
sendikal baskıları başladı. İşin
içinden çıkılamaz bir hal almaya
başladı.”
Tekin’in bakan olduktan sonra
“proje okulu sorununa el atacağını”
söylediğini anımsatan Balmuk,
birkaç ay önce proje okulu sayısının
azaltılmasının gündeme gelmesine
rağmen artış yaşandığına dikkat
çekti. Balmuk, “Haziranda Yalova,
Kastamonu, Balıkesir, Giresun,
Şanlıurfa, Konya (iki tane),
Kırşehir’de bazı imam hatiplerin
proje okulu yapıldığını tespit
ettiklerini” kaydetti.
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