Öğretmen ve yöneticilerin kadrolaştığı proje Anadolu imam hatip liselerinin sayısı artıyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Yönetici ve eğitim kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “liyakate bakılmadan, atama usül ve esasları uygulanmadan atandığı” eleştirilerinin hedefindeki “proje okulları”nın yaygınlaştırıldığı bildirildi. Bakanlığın son olarak sekiz imam hatip okulunu daha proje okul kapsamına aldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Maksut Balmuk, “Bu okullarda (proje Anadolu imam hatip liseleri) öğretmen ve yönetici kadrolaşması gerçekleştirildiğinde cemaat ve tarikatların cirit atması da kolaylaşmakta, dernek, vakıf protokolleri ve ÇEDES gibi projeler daha sorunsuz uygulanabilmektedir” dedi. Balmuk, “Bu okullara kayıt olan çocuklar LGS sınav puanına göre kayıt olduklarından başarılı ve başka okul alternatifi bırakılmayan çocuklarımız olduğunu düşünebiliriz. Bugün gündemde olan ve çıkmaması için direndiğimiz Öğretmenlik Meslek Yasası (ÖMK) 22. madde de proje okulları ile ilgili ve aynı uygulamanın devam edeceğine yönelik düzenlenmiş” ifadelerini kullandı.



"SAYI ARTTI, SORUN ATTI"

Proje okulları uygulamasının Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in MEB müsteşarlığı döneminde kanunlaştığını anımsatan Balmuk, şöyle konuştu: “Zamanla taleplerin artması, TEOG’un kaldırılması ile az sayıda düşünülen proje okullarının sayısı 2 bin 700’lere dayandı. İmam hatip liseleri; proje okulu yapılmasına ve veliyi alternatifsiz bırakan zorunlu kayıtlara rağmen yine boş kalınca bu kez de tabelaları süslenerek ‘sosyal bilimler, fen lisesi, güzel sanatlar programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine’ dönüştürüldü. Buna rağmen veli ve öğrenci talebi istedikleri gibi olmadı. Sayı artıkça sorunlar da arttı çünkü bu okullara geçmek isteyen öğretmen ve yöneticilerin MEB’e bürokratik, sendikal baskıları başladı. İşin içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı.” Tekin’in bakan olduktan sonra “proje okulu sorununa el atacağını” söylediğini anımsatan Balmuk, birkaç ay önce proje okulu sayısının azaltılmasının gündeme gelmesine rağmen artış yaşandığına dikkat çekti. Balmuk, “Haziranda Yalova, Kastamonu, Balıkesir, Giresun, Şanlıurfa, Konya (iki tane), Kırşehir’de bazı imam hatiplerin proje okulu yapıldığını tespit ettiklerini” kaydetti.

