Öğretmene destek 5 bin lirada kaldı: ‘Yılda iki defa tam maaş olarak ödenmeli’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı illere gönderdiği yazı ile öğretmenlere eğitim-öğretim yılı başlarında ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin 1 Eylül’den itibaren ödenmesini istedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı yazıda öğretmenlere ödenecek ücretin 5 bin 265 lira olduğu açıklandı. Bu sayı geçen yıl 4 bin 85, ondan önceki yıl ise bin 400 lira olarak belirlenmişti. Eğitim emekçileri ödeneğin yetersiz olduğu düşüncesinde...

HARCAMALAR YAPMAYA BAŞLANDI

Yeni eğitim öğretim yılındaki mesleki çalışmalarına 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayan eğitim emekçileri, okulların açılacağı 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe hazırlık yapıyorlar. Öğretmenler 5 bin 265 liralık ödeneği almadan kırtasiye giderleri için harcamalarını yapmaya başladı. Geçen yıllardan bilindiği üzere ödenek tutarlarının öğretmenlerin hesaplarına yatması ayın 15’ini bulabiliyor.

‘BİR MAAŞ TUTARINDA ÖDENMELİ’

Ücrete ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Ödeneğin miktarı yıllar içerisinde öyle azaldı ki şu an ödenen miktarla öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılana dönük gereksinimleri karşılaması mümkün değil” diye konuştu. Ödeneğin miktarını ‘Öğretmene ve eğitime verilen değerin somut göstergesi’ olarak yorumlayan Bozdoğan, ödeneğin mutlaka artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Eğitim hizmetinin üretimi sadece öğretmenlerle olmaz o nedenle de eğitime hazırlık ödeneği tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa bir maaş tutarında ödenmelidir” çağrısında bulundu.