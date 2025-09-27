Öğretmene kendi meslektaşından müfredat denetimi: 'Meslek onuru yok sayılıyor'

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul’da yeni bir uygulama başlattı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ismi verilen müfredata ilişkin denetimler çerçevesinde öğretmenlere meslektaşları tarafından denetleme yapıldığı öğrenildi. Öğretmenler kendi meslektaşları tarafından denetlenmeyi 'onur kırıcı' olarak buldu. Söz konusu uygulamayı gazetemize değerlendiren eğitimci Maksut Balmuk, "Müfettişlerin öğretmenleri denetlemesine ilişkin düzenleme yargıdan dönmüşken; öğretmeni öğretmene, üstelik öğrencilerinin bulunduğu sınıfta denetletmek öğretmenlik mesleğinin onurunu yok saymak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER TEPKİLİ

Öğretmenlerden “30 yıllık öğretmenim. 10-20 yıllık bir meslektaşımın sınıfıma gelip beni denetlemesi, dersi maarif modeline göre anlatın demesi meslek hayatım boyunca beni en çok rencide eden anlardan olmuştur” gibi tepkiler geldiğini söyleyen Balmuk söz konusu denetleme uygulamasının, 'öğretmenleri yeni müfredat konusunda sürekli baskı altında tutacağının bir göstergesi' olduğunu söyledi.

'EĞİTİMİN HER ALANINA ZARAR VERİR'

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dahi sınıfta öğretmeni ayakta dinlediğini, sınıfta öğretmenin tek söz sahibi olduğunu vurguladığını, öğretmene verdiği değer ve yüklediği misyonu anımsatan Balmuk, "2025 Türkiye’sinde öğretmenlik mesleğinin bu denli yok sayılması sadece öğretmenlik mesleğine değil eğitimin her alanına ve paydaşına zarar verir. Müfredatın işlenişi ya da içeriği ile ilgili dönütler alınmak isteniyorsa bunun tek yolu bu değildir. Bu noktada bir çok yol ve yöntem vardır. Bugün seçilen yöntem ise yanlış olup öğretmeni baskı altında tutmak adeta mobbing uygulamaktır. Öğretmenler yaptıkları işten emindirler ve denetlenme ile ilgili kaygı ya da korkuları yoktur. Fakat mesleki onurlarını zedeleyecek uygulamalara da tahammülleri yoktur" dedi.