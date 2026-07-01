Öğretmene reva görülen tablo: Avrupa’da güvence, Türkiye'de açlık

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenler için “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenlerin karşılaştığı tüm engelleri kıracağız” diyerek öğretmenlere verdiği değeri ortaya koymuş ve öğretmenlere karşı inancını hep yüksek tutmuştu. Günümüzde ise öğretmenler ünvanlarına göre ayrıştırılıyor, şiddet ve açlıkla mücadele ediyor. Buna en çarpıcı örnek ise özel okullarda görev yapan eğitim emekçileri...

Kamuda çalışan meslektaşlarının dengi olan ücretlerin kendilerine de verilmesi ve bunun Taban Maaş Yasası ile güvence altına alınması talebiyle iki yıl önce Meclis Parkı’nda 52 gün eğitim nöbeti tutan, bu yıl ise yine Ankara'da 13 günlük açlık grevi yapan özel sektör öğretmenler seslerini “eşit işe eşit ücret” isteyerek duyurmaya çalıştı. Türkiye’de yüz binlerce özel sektör öğretmeni bu sorunun çözümü için mücadele verirken, on binlercesi asgari ücret civarında bir ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Türkiye’de durum böyleyken bazı Avrupa ülkelerinde özel sektör öğretmenlerine verilen haklar öğretmene verilen değeri gözler önüne seriyor.

İşte bazı Avrupa ülkelerinde özel sektör öğretmenlerine tanınan haklar:

Fransa

Fransa’daki özel okul öğretmenleri daimi sözleşmeli kadrolu kamu çalışanı olarak görülse de memur statüsüne sahip değiller. Ancak; kariyer ilerlemesi ve brüt maaş, kamu eğitimindeki öğretmenlerle aynı. Emeklilik planı hariç sosyal koruma da kamudaki öğretmenler ile benzerlik gösteriyor. Öğretmenler kamu hizmeti emeklilik planı yerine genel sosyal güvenlik planı kapsamında bulunuyor.

Hollanda

Öğretmenlerin devlet memuru olarak sayılmadığı Hollanda’da, kamu ve özel kurumlardaki öğretmen kadrosu arasında hiçbir fark yok. Özel okullarda tam zamanlı görev yapan öğretmenler haftada 40 saat çalışıyor.

İspanya

Özel okullarda öğretmenlerin haftada 27 saat ders vermesi gerektiği belirtiliyor. Öğretmenler taban maaş alma hakkına sahip. Ayrıca öğretmenin öğretim kalitesine olan bağlılığı ve işin gerektirdiği bilgi birikiminin sürekli güncellenmesini teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla öğretim verimliliği primi veriliyor.

Çekya

Çekya’da toplu iş sözleşmesi imzalamamış kamu ve özel sektörlerdeki ücretlendirme için garantili ücret kavramı mevcut. Kamu okullarında hükümet tarafından belirlenen eğitim personeli ücret skalaları en düşük garantili ücretin üzerinde. Bu hükmün, özellikle özel okullarda da uygunlanması esas alınıyor. Bu da işverenin çalışanlara resmi olarak belirlenen en düşük garantili ücret seviyesinden daha düşük bir ücret belirleyemeyeceği anlamına geliyor.