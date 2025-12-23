Öğretmenin geçim derdi değil giyim tercihi konuşuluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullar açılmadan ‘2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi’ni yayımlamıştı. Genelgede; eğitim çalışanlarından, ‘eğitimcilik formasyonuna uygun ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik doğrultusunda belirlenen giysi seçimi ile öğrencilere örnek olması' istenmişti. Bazı çevreler tarafından özellikle kadın öğretmenlerin giyimine ilişkin dönem dönem tepkiler yükseldi. Öğretmenin giyimiyle ilgili bir yorum da Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel’den geldi.

Türkiye Okul Kıyafeti Üreticileri ve Satıcıları Derneği’nin Ordu’da düzenlediği bir etkinlikte konuşan Karlıbel, “Bırakın okulu, sokağa yakışmayan kıyafete sahip öğretmen ve okul müdürleriyle karşılaşıyoruz” dedi. Karlıbel’in yaptığı değerlendirmeye eğitimci Özgür Bozdoğan’dan “Üzerinize vazife olmayan, üstelikte hiçbir fikriniz olmayan bir konuda ahkam kesmeyin. Öğretmenlerin kıyafetlerine karışmak haddiniz değil” tepkisi geldi.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Karlıbel, “Kıyafet serbestisinin 'aşırıya kaçan' tercihlerle okuldaki saygı hiyerarşisini bozduğuna inandığımı, öğretmenin en saygın makamda olarak rol model olması gerektiğini belirttim” ifadelerini kullandı.

‘ETEK BOYU DİZDEN YUKARI VE YIRTMAÇLI OLAMAZ’

Bakanlık yayımladığı genelgede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği’ne atıfta bulunmuştu. Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesinde kadınlar için “Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez” erkekler için ise “Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur” ifadeleri yer alıyor.