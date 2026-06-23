Öğretmenler Ankara’da direnişlerini sürdürüyor: 11 milletvekili imzalı komisyon çağrısı reddedildi

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Ankara’da yaptıkları eylemin 10’uncu, açlık grevinin 9’uncu gününde direnişlerini sürdürdü.

Sendika binası önünde toplanan öğretmenler, geride kalan günlerde olduğu gibi su, şeker ve şekerli su ile beslenmeye devam etti. Besin eksikliği sebebiyle yorgun düşen öğretmenler, direnişlerini sürdürme noktasında kararlılık göstereceklerini bir kez daha dile getirdi.

GÜRCAN, ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞMEYE DAVET ETTİ

Öğretmenlere yönelik destek ziyaretleri dün de sürdü. Çeşitli siyasi partiler ve sendikalar, öğretmenleri ziyaret ederek destek mesajı verdi. Gün içinde öğretmenler, kazanım sayılabilecek bir gelişme yaşadı. Sendika Genel Başkanı Eren Edebali başkanlığında bir öğretmen heyeti, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan’ın daveti sonucunda Meclis’e görüşmeye gitti. Heyetin, AKP İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Öğretmenlerin bir kısmı siyasi partilerin grup toplantılarına katılım sağlarken büyük çoğunluk sendika önünde sessiz direniş gösterdi.

KOMİSYONUN TOPLANMASINA YÖNELİK TALEP REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz hafta, 11 muhalefet milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun toplanması amacıyla imza vermişti. Gürcan, imzalarla 3’te 1 çoğunluğun oluşmasına karşın milletvekillerinin talebini reddetti. Gerekçe olarak ise, “… komisyonlar kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar…” içerikli içtüzük maddesi gösterildi.

‘OLAĞANÜSTÜ HAL ZATEN BİZİM DURUMUMUZ’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Mahmut Yıldırım, konuyu ve grev sürecini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Yıldırım, Gürcan’ın geçtiğimiz yıl da muhalefet vekillerinin görüşme isteğini benzer bir tavırla reddettiğini anımsattı. Yıldırım, “Bu komisyonun olağanüstü bir hal yoksa toplanması gerekiyor. Şu an olağanüstü hal zaten bizim durumumuz. Bizim durumumuzu acilen görüşmeleri gerekiyor. Bu, antidemokratik bir durum. Tüzük gereği imzalar toplanmış ama sorumluluktan kaçılıyor” dedi.

‘ÖĞRETMENLER ARTIK OLDUKÇA ÇARESİZ’

Yıldırım, “Öğretmenler artık gerçekten oldukça çaresiz. Sözleşme dönemlerinde birçoğumuz işsiz kalıyoruz. Birçoğumuz sırf işsiz kalmamak için düşük maaşlara evet demek zorunda kalıyoruz. O yüzden hem özel sektör öğretmenleri için hem de mülakat mağdurlarının atama mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘EYLEME DEVAM EDECEĞİZ’

28 Haziran’dan itibaren NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da eylem yasağı uygulanması noktasında alacakları aksiyonlara yönelik soruyu yanıtlayan Yıldırım, “Burada açık açık aslında sendikamızın eylemleri de hedef gösterilmiş. Burayı kırma niyetinde bir açıklamaydı bu. Zaten barışçıl eylemler yürütüyoruz ama polisin müdahalesi çok sert oluyor bize. NATO geliyor diye emekçilerin talepleri, insanların gösteri, yürüyüş hakkı, toplanma hakkı bunların hepsinin önüne geçmek istiyorlar. Bu antidemokratik tavrı tabii ki biz eleştiriyoruz. Buna dair de bir açıklamamız olacak. Bu eylemlere devam edeceğiz ama 28 Haziran'da ne olur, devamında ne olur? O sürece dair şu an herhangi bir netlik yok bizde” diye konuştu.