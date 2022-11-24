Öğretmenler Günü'nde feci kaza, 5 metreden düşen otomobil 2 duvar arasına sıkıştı: 2’si öğretmen, 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Öğretmenler Günü’nde 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralandı.

DHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 12:35
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra otomobille okula gitmek için yola çıktı.

Özdemir’in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri Öğretmenler Günü kaza

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