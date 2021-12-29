Öğretmenler iş bıraktı: Yüzde 100 zam istiyoruz!

29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:03

Eğitim İş Sendikası'nın, Türkiye'de bir günlük iş bırakma kararı sonrası İzmir'de öğretmenler alanlara indi. Konak'ta toplanıp eski Sümerbank önüne yürüyen öğretmenler, "Sermayeye değil, emekçiye bütçe", "Emeklilikte insanca yaşam her öğretmenin hakkıdır", "Enflasyon rakamlarından payımıza açlık, yoksulluk, sömürü düştü" yazılı dövizler taşıyıp, "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz", "Zam zulüm işkence işte AKP", "Saraylar sizin, alanlar bizim" sloganları attı.

YUMURTA HESABI YAPTILAR

Basın açıklamasını yapan Eğitim İş Genel Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüboğlu, AKP iktidarının ekonomik krizin yükünü emekçilerin sırtına yüklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Türk lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar biz emekçilerin belini iyice bükmüştür. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam daha da imkansız hale gelmişken, AKP iktidarı sadece yandaşların özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır. İktidarın asgari ücrete yaptığı zam da boş çıkmıştır. Geçen yıl maaşıyla 7000 yumurta alabilen asgari ücretli şimdi ancak 3 bin 700 yumurta alabilmektedir. TÜİK ezbere bildiğimiz yalanları söyleyedursun, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in aralık ayı araştırmasına göre; dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13 bin 598 liraya, açlık sınırı ise 4 bin 652 liraya yükselmiştir. 1 yılda tüketilmesi zorunlu olan tüm gıda maddelerine yüzde 100’ü aşan oranlarda zam gelmiştir. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 6 lira artmıştır."

"MESLEK ONURUMUZA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Öğretmenlerin taleplerini dile getiren Eyüboğlu'nun açıklaması şöyle devam etti:

"Bugün derse girmeyeceğiz ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt’un dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada 'Başöğretmen' unvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan cumhuriyetimizde, öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulamayacağını göstereceğiz. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Nitelikli eğitimin sürdürülmesinde en önemli paydaşlar arasında olan idari, yardımcı ve teknik personellerin taleplerinin yerine getirilmesini, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetilmeksizin eğitim çalışanlarının tümüne ödenmesini istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde bilimsel, idari ve mali özerklik istiyoruz. Atatürk’ün bize emanet ettiği yeni nesiller için laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim istiyoruz. Ve şüpheniz olmasın ki alacağız."

"LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM KAZANACAK"

Eğitim İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Cangı ile 3 No'lu Şube Başkanı Sevda Ketenci değerlendirme yaptı.

Cangı, "Aylardır haykırıyoruz. 'Geçinemiyoruz' diyoruz. Memur aç, yoksul. Memurun alım gücü düşmüş. Bugün saraylara teşekkür etmeye gidenlere alanlardan sesleniyoruz. Biz kazanacağız. Laik, bilimsel eğitim, kamusal eğitim kazanacak. Korku duvarları yıkıldı" dedi.

Sevda Ketenci ise "Bugün iktidarın eğitim emekçilerini ezdirdiği enflasyonun altında şu mesajı veriyoruz. Eğitim emekçilerinin haklarını verin. Bütün ülkede yapılan bu eylemin hükümete bir ders vermesini diliyoruz. Eğitim emekçilerinin haklarının almasını talep ediyoruz" diye konuştu.