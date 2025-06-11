Öğretmenler, mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini ifade etti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık.

Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."



