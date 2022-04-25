Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
Samsun’da okul dönüşü evlerine giden öğretmenlerin içinde bulunduğu cipin kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i öğretmen 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda görev yapan öğretmenler okul çıkışı Samsun’daki evlerine dönerken Özlem Yön idaresindeki 06 ACU 707 plakalı cip kavşakta yolu karşıya geçmekte olan Hamza Yavuz yönetimindeki 34 BZR 974 plakalı otomobile yandan çarptı.
Olayda, araç sürücüsü öğretmen Özlem Yön ile aynı araçta bulunan öğretmenler Neslihan Makas, Betül Tekinbaş, Nuray Karaoğlu ve Niyazi Özsoy ile otomobil sürücüsü Hamza Yavuz yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
- Karakolda hayatını kaybetmişti
- Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Merkez'den 'faiz' kararı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu