Rus öğretmen Kremlin propagandasını reddetti, bedelini ödedi
Rusya'da tarih öğretmeni Andrey Şestakov, Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırma gerekçesi ile para cezasına çarptırıldı.
Reuters'ın haberine göre; Andrey Şestakov'un, kendisi gibi tarih öğretmenlerinin oluşturduğu WhatsApp grup sohbetinde, kimin paylaştığı belli olmayan Rusya Eğitim Bakanlığı armalı müfredat dosyaları paylaşıldı.
Müfredat dosyaları; Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği işgali haklı çıkaran, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini kahraman ilan eden, Batı'nın Rus toplumunda anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve Rusların bir arada olması gerektiğini belirten ders kılavuzlarını içerdiği için öğrencilerine anlatmayı reddetti.
Şestakov, öğrencilerine müfredatın yanlış olduğunu, müfredatta anlatıldığı gibi Ukrayna'nın aslında Sovyetler Birliği'nin icadı olmadığını ve Ukrayna tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını anlattı.
Bir başka dersinde ise, öğrencilere Rus ordusunda görev almalarını tavsiye etmediğini, Rusya liderlerinin Ukrayna'da faşizme karşı savaştıklarını söylerken bile faşizm unsurları sergilediklerini söyledi.
Olayların ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Andrey Şestakov'u sorguya çağırdı. Federal Güvenlik Servisi, Reuters'a yaptığı açıklamada suçlama yöneltimediğini söylese de daha sonra görülen mahkemede Şestakov, 35.000 ruble (6 bin 200 TL) para cezasına çarptırıldı.
Müfredat dosyalarında, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin birer kahraman olduğunu, Batı'nın Rus toplumunda anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve Rusların bir arada olması gerektiğini belirten ders kılavuzlarını içeriyor.
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