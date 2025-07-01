Öğretmenlere gözaltı!

"Eşit işe eşit ücret" talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası bugün başkente vardı. Öğretmenler Ankara'da temsilcilik binalarının önünde toplanıp Meclis’e doğru yürüyecekti.

"28 ÖĞRETMENDEN 23'Ü GÖZALTINA ALINDI"

Sendikadan edinilen bilgiye göre 28 öğretmenden 23'ü Kızılay Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Sendika önünde toplanan diğer sendika üyeleri ise öğretmenlerin serbest bırakılmasını istedi. "Öğretmen susmaz, öğretmen ders verir" sloganı atıldı.

Sendika önünde konuşan MYK Üyesi Umut Erkurt, taban maaş taleplerini yineleyerek "Eğitimde özelleşme artık çığırından çıkmış. Yedi gündür yollardayız. Halkımız bizi her yerde bağrına bastı. Bize Ankara yolunu çok gördüler. 23 arkadaşımız gözaltında. Arkadaşlarımızı derhal bırakın" dedi.

Açıklamaya DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Egitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey de katıldı.

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