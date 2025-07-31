Öğretmenlere ve imamlara yangınla mücadele görevi: Kamu çalışanları kriz sorumluluğuyla karşı karşıya bırakıldı

Ülkedeki yangınlarla mücadele tartışılırken, Manisa'da öğretmenlerin ve imamların 'Yangınla mücadelede' kapsamında görevlendirildiği ortaya çıktı. Görevlendirmenin kamu düzenine yönelik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, kurumsal işleyişin rafa kalktığını belirtti ve kamu çalışanlarının kriz sorumluluğuyla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yangınlara ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çıkan 69 yangından 67'sinin kontrol altına alındığını belirtirken "Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara filosuna sahibiz. 27 uçağımız var, 105 helikopter var, rezerv güçlerle birlikte. 14 Bayraktar İHA'mız var. Bunlarla 7/24 ülkemizi tarıyoruz. Havadan ve karadan müdahil oluyoruz" açıklamasını yaptı. Manisa'da ise öğretmenlerin yangınlarda görevlendirildiği ortaya çıktı. Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okullara yazı gönderdi. Yazıda "Orman Yangını Riskini Azaltma Planı" kapsamında görevlendirme yapıldığı belirtildi. Görevlendirilenler listesinde muhtar, aza ve cami imamları da yer aldı.

''UZMAN YERİNE ÖĞRETMEN VE İMAM MI GÖREVLENDİRİLİR?''

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşanan gelişmeyi Cumhuriyet'e değerlendirdi. Kamu yönetiminde liyakatsizliğin, plansızlığın ve iş bilmezliğin trajik bir noktaya vardığını belirten Özbay, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısına göre: Orman yangını riskine karşı alınan önlemler adı altında, ilçedeki okul yöneticileri, öğretmenler ve cami imamları, mahalle bekçileriyle eşleştirilerek mahallelerde yangınlara karşı görevli ilan edilmiştir. Ne görev tanımı vardır. Ne yasal dayanak açıklanmıştır. Ne eğitim verilmiştir. Ne de alınan sorumluluğun sınırı bellidir. Yangınlarla mücadelede uzman ekipler yerine okul müdürü ve imam mı görevlendirilir?" diye konuştu.

KAMU ÇALIŞANLARI KRİZ SORUMLULUĞUYLA KARŞI KARŞIYA

Eğitim ve ibadet hizmeti veren personelin, açıkça görev dışı alanlara yönlendirildiğini ifade eden Özbay, afet yönetimi konusunda hiçbir yetkisi ve eğitimi olmayan kamu çalışanlarının kriz sorumluluğuyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Özbay, kurumsal işleyişin, liyakatin ve sorumluluk bilincinin tamamen rafa kaldırıldığını kaydetti.

''TOPLUM GÜVENLİĞİ İŞ BİLMEZ PLANLAMALARA EMANET''

Görevlendirmenin kamu düzenine yönelik bir tehdit olduğuna vurgu yapan Özbay, "Eğitimin niteliği, eğitimcilerin asli görevinden koparılmasıyla zarar görmektedir. Toplumun can güvenliği, iş bilmez planlamaların insafına terk edilmektedir. Yangınlar gibi hayati riskler, ciddiyetsiz ve göstermelik uygulamalarla geçiştirilmektedir" dedi ve 'Bu görevlendirmelerin hukuki zemini nedir?', 'Kriz anında yaşanacak can kayıplarının sorumluluğu kimde olacaktır?', 'Mesleki yeterliliği olmadan bu görevlere atanan personelin mağduriyetini kim üstlenecektir?' sorularını yöneltti.

''KAMU YÖNETİMİNİN İFLAS BELGESİDİR''

Özbay, son olarak şunları söyledi: "Eğitimcileri yangın söndürme planlarına yamamak; imamları mahalle yangın ekiplerine katmak; bekçilerle el ele kriz yönetimi hayal etmek... Bu, kamu yönetiminin iflas belgesidir! Eğitimcilerin ve kamu çalışanlarının mesleki saygınlığını yok sayan bu keyfi uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Yangınlara müdahale, uzman kurumlar ve profesyonel ekipler eliyle yürütülmelidir. Kamu görevleri, ciddiyet ve liyakat temelinden kopartılamaz. Unutmayın: Bu ülke göstermelik tedbirlerle değil, akılla ve liyakatle yönetilirse ayakta kalır."