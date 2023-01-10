Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin yapılan değişiklik yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi.
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