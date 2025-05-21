Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri tamamlandı. Peki, Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.
Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.
Takvim:
Atama: 20 Mayıs 2025
Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran
Sıranın oluşturulması 20 Mayıs
Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran
Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran
Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos
İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan
öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet
süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.