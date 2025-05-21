Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri tamamlandı. Peki, Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

Takvim:

Atama: 20 Mayıs 2025

Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran

Sıranın oluşturulması 20 Mayıs

Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran

Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran

Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos

Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan

öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet

süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.