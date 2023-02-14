Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:46

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:06

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AHBAP'ı ve Babala TV'yi hedef göstermesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Uğur, "Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız" dedi.

Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca birçok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik."

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Devleti kenara itip ahbap-çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?" ifadelerini kullanmıştı.

Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca bir çok MHP li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik. — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 14, 2023

HALUK LEVENT: YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de kendisini hedef alan Devlet Bahçeli'nin sözlerine karşılık sosyal medyadan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum.

Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz."