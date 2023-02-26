Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt: 'Yalnız bu photoshop başganım'

Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur, kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uğur, "Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:01
Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt: 'Yalnız bu photoshop başganım'
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisini photoshop ile yapılan sahte fotoğraf üzerinden hedef göstermesine Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur yanıt verdi. Uğur, Gökçek'e "Yalnız bu photoshop başganım. Şimdi Google’a fotoşop yazmayın uğraştırmayayım sizi “Sahte” yani. Benim böyle bir cümlem yok. Siz bilmeden tweet atmazdınız oysa. Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım" dedi.

Şu an firari olarak aranan Emre Uslu'nun altına photoshop ile Oğuzhan Uğur'a ait olmayan bir sözün eklenerek yayınlanmasını gerçek sanan Gökçek, o fotoğrafı paylaşarak "Şimdi bu tesadüf mü?" diye sormuştu.


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