Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Sinir bozucu bir sakinlik vardı, kıskandım

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:47

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:47

Oğuzhan Uğur’un Youtube’daki Babala TV’de siyasileri davet ettiği ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına bu kez Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programının diğer tüm bölümlerini geçerek izlenme rekoru kırdı. Cüneyt Özdemir’in Youtube yayınında konuşan Uğur, program hakkında açıklamalarda bulundu.

Uğur’un açıklamaları şu şekilde:

“Diğer konuklarımız elbette çok heyecanlılardı. Heyecan bir şekilde gözlerinden okunuyordu ancak Kemal beyde sinir bozucu bir sakinlik vardı. Salon yükselse de alçalsa da… Sahneyi idare eden adam sorular sorulsun diye gelse bile o tansiyonu gözlemler ve vücut diline yansıtır. Kemal bey inanılmaz stabildi…

Belli ki, ‘Bana çok şey sorulacak’ dedi, internette dönüp dolaşan birçok soru ve ithamlar var kendisiyle ilgili. Bunların farkındaydı, ekibini tebrik ediyorum iyi okumuşlar… Birçok insan, sosyal medyada ‘Bunu soramazsınız, hadi bakalım sorun…’ 20 madde Kemal Kılıçdaroğlu’na soru hazırladılar. Kemal bey, gündemde olan başlıkların farkındaydı. İyi çalışmışlar, iyi yanıtlar verdiler bence. Sakin bir programdı.

TÜM BÖLÜMLERİN REKORUNU KIRDI

Büyük rekor sayın Muharrem İnce’deydi, 1 saatte 1,5 milyon izlenmişti. Dün bu video 1 saatte 4 milyon olmuştu. Şu anda 20 milyona yaklaşmış durumda ama orada 10 milyon olarak gözüküyor. Bu büyük bir rekor oldu. Evet 20 milyon izlendi ama insanlar oturup gruplar halinde izlemişler, evde televizyona bağlayıp ailecek izlemişler. Akıllıca büyük bir kumar oynadılar (muhalefet).

‘2 PUANI SAKİNLİKTEN KIRDIM’

(‘Performans olarak Kemal beye 10 üzerinden kaç puan verirdin’ sorusu üzerine) Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. O 2 puanı çok sakin olduğu için kırdım. Ben o empatiyi kuramadığım için o 2’yi kırdım. (‘Heyecanlı mı olmalıydı’ sorusu üzerine) Hayır, bence müthişti. İnsanlar tatmin olmuş, soruları anlamış…Ben olamazdım. Kıskandığım için kırdım o 2 puanı.

Kıskandım, çünkü benim de bazı sorular üzerine gözüm dönüyor. Ama (Kemal Kılıçdaroğlu) sorulara sakinlikle cevap verdi. Mesela birçok siyasi parti temsilci bunu yapamadı."