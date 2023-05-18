Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek’in 'Kılıçdaroğlu' çağrısına yanıt

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:06

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:06

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV’de canlı yayına çıkacağının açıklanmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Oğuzhan Uğur’a açık çağrıda bulunarak kontenjan talep etmişti.

İronik bir yanıtla 3 kişiyi ağırlayabileceğini söyleyen Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanım cevap verilemiyor tweetinize, alıntılamak zorunda kaldım. Öncelikle çok zarifsiniz, ancak kamuoyuna tarafsızlığımı kanıtlamanıza gerek yok, o zaten yapıldı Sorunuza gelecek olursak, elbette kontenjan sağlarım, fakat 30 kişi biraz fazla takdir edersiniz. Süre açısından da çok sıkıntıya düşeriz. Dilerseniz otuzun sıfırını atıp (ki zamanında 6 sıfır atmışlığınız var, bir sıfırın lafı olmaz bence) sayıyı üçe indirelim ve kendilerini seve seve ağırlayalım.

Saygı sınırını aşmayacaklarına ve kişisel sorular sormayacaklarına da siz kefil oldunuz sayar, sizi utandırmayacaklarını umar ve aynı saygıyı kendilerine göstereceğime söz veririm. Size verdiğim bu karşılığa rağmen cümlelerim içerisinde objektifliğin o'sunu bulamazsanız, sizde adaletin a'sı olmadığına emin olmalısınız. Teşekkürler. Güzel Angara'ma selamlar."

10 GENÇ GÖNDEREYİM DEMİŞTİ

Gökçek, Oğuzhan Uğur'a şu çağrıyı yapmıştı:

"Programlarında her görüşten gençlerin konuklarına soru sorduğundan bahsediyorsun. Ama bu kez konuğuna kıyak yapmak istediğini ifadelerinden çok net anlıyoruz. Hadi sende objektifliğin o’su varsa bana kontenjan ver sana 30 genç göndereyim…

Vazgeçtim 20 genç göndereyim…Vazgeçtim 10 genç göndereyim. Okey dersen, Kamuoyuna açıkla dm’den telefonumu göndereyim… Kabul edemeyecek kadar kendine güvenin olmadığını biliyorum…. Ama en azından senin objektif biri olmadığını kamu oyuna bu vesileyle tweetimle ispatlamış olalım."