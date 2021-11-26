Emin Çapa: Bu artık ekonomik OHAL
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısının ardından bir bildiri yayımlandı. Bildiride göze çarpan ekonomi ifadelerini değerlendiren ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, "Bu artık ekonomik OHAL" dedi.
Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrasında Türk Lirası tarihi düzeyde değer kaybederek, dolar karşısında 13,40 seviyelerinden işlem görmeye başlamıştı. Bunun üzerine ülkenin her tarafında sokak eylemleri yapılmış, yurttaşlar iktidarın faiz politikasına tepki göstermişti.
Hafta içi Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesi ve 20 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı açıklamalarının yapılması üzerine dolar karşısında lira, 11,40 seviyelerine geriledi. Bunun ardından iktidar, olası protestolara karşı yeni önlemler aldı.
EKONOMİ VURGUSU YAPILMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplanan MGK'nin yayımladığı bildiride, "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
EKONOMİK OHAL
Halk TV'de katıldığı Medya Mahallesi programında MGK'nin bildirisini değerlendiren gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, kararla ilgili, "Hükümetin uyguladığı akıl dışı ekonomik programa eleştiri getirenler, bundan sonra bir milli güvenlik sorunu olarak görülebilirler" diyerek, "Bir çeşit ekonomik OHAL'e işaret ediyor" şeklinde konuştu.
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