OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, CHP’li Kaboğlu’nun başvurusunu reddetti
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun (OHALİİK) kendisi hakkında ret kararı vermesine ilişkin, “Anayasa dışı bir kurum olan ve kararlarıyla Anayasa suçu işleyen OHALİİK ve arkasındaki güçlerle, hukuk ve siyaset yoluyla mücadelemi sürdüreceğim” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu. Kaboğlu, Barış Akademisyenleri bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 2017 yılında 686 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.
Kaboğlu, üniversitedeki görevine geri dönmek için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu fakat bu akşam saatlerinde başvurusunun reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
"MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"
Kaboğlu’nun açıklaması şöyle:
“OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHALİİK), bilim kıyımına devam ediyor. Anayasa dışı bir kurum olan ve kararlarıyla Anayasa suçu işleyen OHALİİK ve arkasındaki güçlerle, hukuk ve siyaset yoluyla mücadelemi sürdüreceğim.”
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHALİİK), bilim kıyımına devam ediyor.— İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) December 9, 2021
Anayasa dışı bir kurum olan ve kararlarıyla Anayasa suçu işleyen OHALİİK ve arkasındaki güçlerle, hukuk ve siyaset yoluyla mücadelemi sürdüreceğim. pic.twitter.com/PnYvRcTHND
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