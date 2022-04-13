Oktay Akbal Edebiyat Ödülü'ne büyük ilgi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 13:43

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenliyor.

İlki geçtiğimiz yıl hikâye dalında gerçekleşen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenlendi. Başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. Başvurular Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ne yapıldı.

ÖDÜL TÖRENİ ERTELENDİ

Bu yıl roman dalında düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödül töreni 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak roman dalında yarışmaya katılın yoğun olması dolayısıyla seçici kurul eserlerin daha detaylı incelenmesi için ödül töreninin 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Kuruldan alınan bilgiye göre yarışmaya geçen yıldan üç kat fazla eser katıldı.