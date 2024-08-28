Oktay Akbalsız dokuz yıl

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:21

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:21

Edebiyat ve düşün dünyasının önemli ismi, gazetemizin sembol yazarlarından Oktay Akbal, dokuz yıl önce bugün 92 yaşında aramızdan ayrıldı. Akbal; eserleri ile geniş kitlelere ulaşan, yaşadıklarını, çağının gerçeklerini yazan, baskılara boyun eğmeyen bir gazeteci, yazardı. Oktay Akbal için ilk tören, Hamdi Yücel Gürsoy ve Akyaka Kültür Sanat Derneği tarafından bugün saat 16.30’da Muğla Akyaka Mezarlığı’nda mezarı başında yapılacak. Anma etkinlikleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonunda düzenlediği “Oktay Akbal’ın Dünyası ve Oktay Akbal’ın Hikayeleri Üzerine” adlı söyleşi ile devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak ve Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katılacağı etkinlikte Prof. Dr. Alaattin Karaca’nın konuşmasının ardından Ali Akcan ve Burcu Ünal’ın dinletisi izleyenlerle buluşacak.

Akbal için bir diğer etkinlik ise söyleşinin ardından Akyaka Yücelen Otel’de düzenlenecek.