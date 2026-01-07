Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 12:19:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 19 ile yeni vali atandı. Peki, Oktay Çağatay kimdir? Karabük Valisi Oktay Çağatay kaç yaşında, nereli? Oktay Çağatay hangi görevlerde bulundu?

Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Oktay Çağatay kimdir? Karabük Valisi Oktay Çağatay kaç yaşında, nereli? Oktay Çağatay hangi görevlerde bulundu?

OKTAY ÇAĞATAY KİMDİR?

1973 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde dünyaya gelen Oktay Çağatay, ilk ve ortaöğrenimini Kaman’da, lise eğitimini ise Ankara’da tamamladı.

Eğitim Hayatı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1994 yılında tamamladı.

Kariyeri

Bir süre Sağlık Bakanlığında çalıştıktan sonra, 87. Dönem Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığı’na atandı.

Sırasıyla;

Nurdağı ve Sulakyurt Kaymakam Vekillikleri

Aksu (Isparta)

Andırın (Kahramanmaraş)

Kargı ve Osmancık (Çorum)

Bahçe (Osmaniye)

Gelibolu (Çanakkale)

Gaziosmanpaşa (İstanbul)

Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

27 Ekim 2018 tarihli kararnameyle Bitlis Valisi olarak atandı.

10 Ağustos 2023 tarihinde Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Özel Yaşamı

Evli olup iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

