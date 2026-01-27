Oktay Saral'dan DEM Parti'ye sert çıkış: 'Kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etti'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Saral, "DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir. Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere 'terörist' yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür" dedi.

Suriye'de HTŞ lideri ve Şam yönetiminin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın (Colani) hedef alındığını söyleyen Saral, "Bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor" görüşünü dile getirdi.

"HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Saral, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor. Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK’ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye’yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur.

"SİZ ÖNCE KANDİL'E TERÖRİST DEMEYİ ÖĞRENİN"

Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir. Siz önce Kandil’e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara “terörist” demeyi öğrenin."