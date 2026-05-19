Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

19.05.2026 00:45:00
İHA
Mersin’den geziye çıkan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubundan 20’ye yakın öğrenci, dönüş yolunda mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Haymana Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Mersin’den gezi turuna çıkan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubunda bulunan 20’ye yakın öğrenci, dönüş yolunda mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, öğrenciler, gezi dönüşünde Bursa’da İskender yemek için mola verdi. Yolculuğun devamında bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine öğretmenler ve organizasyon ekibi, en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

Hastanede öğrencilere ilk müdahale yapılırken, yaşanan rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde zehirlenme şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #okul #Zehirlenme