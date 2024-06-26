Okul müdür yardımcısı, trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında meydana geldi.
Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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