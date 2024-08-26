Okul müdürü 'Başörtüsüz öğrenci istemiyorum' demişti: Laiklik Meclisi suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:58

Güncelleme: 26.08.2024 - 18:07

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı görüntülerde kız öğrencilerin okulda başörütüsüz eğitim alamayacağını, kız öğrencilerin ve kadın öğretmenlerin kıyafetlerine de müdahalede bulunacağını belirtmişti. “Ben şeriatı uygulayacağım. Kapatmak istemiyorsanız ben zorla kapatacağım” diyen Kırbıyık hakkında Laiklik Meclisi suç duyurusunda bulundu. Meclis, Kırbıyık için “soruşturma ve kovuşturma için ilgili makamdan izin alınmadan doğrudan kamu davası açılmak üzere iddianame düzenlenmesini” talep etti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık 7 Ağusto’ta velilere yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısında kız öğrencilere yönelik “başörtüsü konusunda çocuklara okul içinde ve dışında karışılacağını” ifade etti. Müdür Kırbıyık hakkında başta Bursa’daki sendikalar olmak üzere suç duyurularında bulunuldu. Laiklik Meclisi de bugün Kırbıyık hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘ÖĞRENCİNİN HER HALİNE KARIŞIYORUZ''

Suç duyurusunda Kırbıyık’ın şu ifadeleri yer aldı:

“Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız. Hocam diyor, zorla olmasa. Yahu mübarek, zaten anlatıyoruz ya devamlı anlatıyoruz. Okulun bakış açısını bir daha size ifade etmiş oldum. Sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz. Hocam benim çocuğumun psikolojisi bozuluyor. Psikolojisi bozuluyorsa çocuklarınızın kesinlikle bu okulda olmamalısınız. Çünkü burada öğretmenler müdahalecidir, karışırız. Çocuğunun çabuk psikolojisi bozulan veliler de bu okula gelmemeli.”

‘ŞERİATI UYGULAYACAĞIM''

Ayrıca dilekçede; konuşmaya tanık olan öğrenci velisi O.G.’nin de konuk olduğu canlı yayında yaptığı açıklamalara da yer verildi. O.G. söz konusu açıklamasında; “Konuşmaları bittikten sonra bekledim onu, birebir bir daha konuşayım diye. Müdür dedi ki; ‘Ben 28 Şubat’ı yaşayan birisi olarak kesinlikle ve kesinlikle kapalı istiyorum. Elimden gelse bayan hocaları da kapatacağım, kimse açık gelmeyecek. Ben şeriatı uygulayacağım. Kapatmak istemiyorsanız ben zorla kapatacağım.’ Madem şeriatı uygulayacaksınız o zaman benim çocuğum 13 yaşına gelince okuldan alayım evlendireyim dedim, ‘Olabilir’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘DİNSEL KURALLARIN TEHDİT OLARAK KULLANILMASI''

Laiklik Meclisi, söz konusu ifadelerin “Anayasayı ihlal, görevi kötüye kullanma, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçlarını” oluşturdu belirtildi. Dilekçede anayasanın değiştirilemez 2. maddesince Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun hükmedildiği anımsatılarak, “Anayasanın 2. maddesi, değiştirilemez laiklik ilkesini ‘hukuk devleti’ düzenlemesi ile pekiştirmiştir. Böylece tüm yurttaşlar, devlet ve devleti temsil eden tüm idarelerden yönetsel eylem ve kararlarında laiklik ilkesine uygun bir hukuksal işleyiş beklemek hak ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla idare, yönetsel düzenlemelerinde dini kuralları değil, yalnızca Anayasa ve yasalarda belirtilen hukuki kural ve esasları temel alabilecektir” denildi. Bu kapsamda Kırbıyık’ın “anayasa ile güvence altına alınmış olan eğitim hakkının kullanımının engellemeye yönelik dinsel kuralları tehdit üslubuyla koyarak, laik kamu kurumunu kendi mezhepsel dini kuralları ile yönetmeye kalkarak açıkça suç işlediği” belirtildi. Bunun yanı sıra Kırbıyık’ın ifadelerinin “antidemokratik ve ayrışıtırıcılık” yönünde de anayasal düzene aykırılık oluşturulduğu savunuldu. Bu gerekçelerle Laiklik Meclisi tarafından Kırbıyık’ın “eylemlerine uyan suçlardan yargılanarak cezalandırılması amacıyla soruşturma ve kovuşturma için ilgili makamdan izin alınmadan doğrudan kamu davası açılmak üzere iddianame düzenlenmesi” talep edildi.