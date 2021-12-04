'Okul öncesine din eğitimi' genel kurulda

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Yedi yıl aradan sonra “eğitimde fırsat eşitliği” başlığıyla toplanan ve beş yıldızlı lüks bir otelde gerçekleştirilmesi nedeniyle eleştirilen 20. Milli Eğitim Şûrası’na, eğitimciler tepki göstermiş, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen katılmayacaklarını açıklamıştı. Genel kurul, dün, bu 124 öneriyi görüşmek üzere toplandı. Ancak, alınan kararlardan çok iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’in önerisi şûraya damga vurdu.

Cumhuriyet, Eğitim Bir-Sen’in okul öncesi eğitim müfredatına din ve ahlak bilgisi ya da değerler eğitimi dersi eklenmesi önerisinin okul öncesi eğitime ilişkin ihtisas komisyonunda gündeme getirildiğini ancak komisyon başkanının, söz konusu önerinin komisyonun çalışma kapsamına girmediği, bu nedenle değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle gündeme almadığını duyurmuştu. Eğitim Bir-Sen’in bu önerisi, şûraya ilişkin usul ve esaslarda düzenlenen “Şûra gündeminde olmayan ve raporlarda belirtilmeyen konular genel kurulda görüşülmez” maddesine aykırı olarak genel kurula getirildi. Komisyonlardan gelen 124 önerinin kabul edilmesinin ardından Eğitim Bir-Sen temsilcileri, divana sundukları dilekçe ile komisyonda kabul görmeyen önerinin genel kurulda oylamaya sunulmasını istedi. Bakan Özer tarafından usule aykırı olarak okunan “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalı” önerisi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Şûrada bulunan eğitimciler ise hem önerinin içeriğine hem de sonradan sunulmasına tepki gösterdi. Bu önerinin yanı sıra farklı konularda sunulan Şûrada konuşan Bakan Özer, “Sizleri temin ederim ki burada alınan kararların birebir takipçisi olacağım ve her üç ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı şekilde sizlerle paylaşacağım” dedi.

‘UYGUN BULMUYORUZ’

Şûraya katılan ve öneriye tepki gösteren Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, şûranın bittiğini düşündükleri anda Eğitim Bir-Sen’in önerisini divana sunduğunu belirtti. Öğretici, “Komisyonlarda tartışılmadan verilen önergenin direkt oylanmasını ve kabul edilmesini doğru bulmuyoruz. Komisyonlarda konuşulması gerekirdi. Şûrada genel anlamda eğitime yön verici çok önemli kararlar alındı. Son dakika farklı planlarla önümüze konulmuş bir kararın alınmasını istemezdik. Hem usul hem de pedagojik açıdan kararı doğru bulmuyoruz” dedi.

‘TARİKATLAR AT KOŞTURSUN’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise şûra öncesi gündeme getirilen kaygıların gerçeğe büründüğünü söyledi. Söz konusu teklifi “rezil teklif” olarak nitelendiren Özbay, şûrada alınan diğer kararlara da işaret ederek, “‘Okulöncesi eğitim zorunlu ve ücretsiz olmasın ama tarikatlar at koşturabilsin’ kararlarıyla sona gelen şûra, bize ülkece yürütülmek istenen karanlık yolu gösteriyor. Bu korkunç senaryo, gerici plan hiçbir yanıyla kabul edilemez. Daha soyut düşünceyle yeni tanışan çocuklara cennet, cehennem gibi kavramları pompalamanın pedagojiyle, bilimle, vicdanla yan yana gelir bir tarafı yok. Bunun adı eğitim değil beyin yıkama olur. Beğenin, beğenmeyin bu ülke laik bir cumhuriyettir. Anayasaya, laikliğe, çağdaşlığa, insanlığa bu kadar aykırı bir kararı sırf Saray’dan ve tarikatlardan aferin almak için hayata geçiremezsiniz. Bu skandal, karanlık ajandaya karşı her yönüyle hukuk savaşı vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz” diye konuştu. l ANKARA