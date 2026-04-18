Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okul saldırıları sonrası… Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı

18.04.2026 23:32:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldının ardından görevinden ayrıldı. Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #kahramanmaraş #okul saldırısı