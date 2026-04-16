Okul saldırıları sonrası operasyonlar sürüyor... Emniyet son verileri açıkladı: 127 kişiye gözaltı, 1115 URL adresine erişim engeli!

Okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 127 kişi gözaltına alındığı, 1115 internet adresine erişim engeli getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından 115 internet adresine erişim engeli getirildiiği belirtildi.

"Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan" 174 kişinin de tespit edildiği, 127 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

"ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1115 internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş, 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."