Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okul saldırılarından sonra TBMM'den 'Telegram' hamlesi: '15 gün içinde...'

16.04.2026 14:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından "Telegram" yeniden gündeme gelirken; platformun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na çağrılacağı açıklandı. Yetkililer, 15 gün içinde yapılacak görüşmede denetim mekanizmalarını sorgulayacaklarını ve gerekirse yeni önlemler talep edeceklerini belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram'ın Meclis'e çağrılacağını bildirdi.

TELEGRAM 15 GÜN İÇİNDE TBMM'DE

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığına göre Elmas şunları kaydetti:

"Telegram'ı 15 gün içinde TBMM'de ağırlayacağız. Kendilerine sosyal medyada yayılan o mesajların nasıl yayıldığını, hiçbir denetim mekanizmaları olup olmadığından söz edeceğiz."

"TATMİN OLMAZSAK KENDİ ÖNLEMLERİMİZİ TALEP EDECEĞİZ"

"Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz."

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Elmas, 15 yaş altına sosyal kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise "23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

İlgili Konular: #Meclis #TBMM #Telegram