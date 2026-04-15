Okul saldırısı sonrası paylaşımlar hedefte… DMM: Saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli süreç başlatıldı

15.04.2026 20:37:00
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’taki okul saldırısını istismar eden içeriklerin dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunu yapan şahıslar hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırının sosyal medyada istismar edildiğini öne sürerek, "Devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

“DEVLET-MİLLET BAĞINI ZAYIFLATMAYI, KAMU KURUMLARIMIZI ZAN ALTINDA BIRAKMAYI AMAÇLAYANLAR…”

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek; devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir.

Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir.

