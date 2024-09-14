Okul servisi çarptı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okul servisinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Okul servisi çarptı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 23:42

Namık Kemal Mahallesi 65031 Sokak'ta, S.K. idaresindeki 01 S 0107 plakalı okul servisi, sokağa çıkan 4 yaşındaki Salih Ahmed'e çarptı.

Aracın çocuğun üzerinden geçtiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaza, sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Etiketler: #112 Acil #durum #okul servisi

İlgili Haberler

Bursa'da kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı

Bursa'da kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Pakistan'da bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti
ABK’nin avukatlarından savcı ve polislerin mesajlaşmaları üzerinden savunma

ABK’nin avukatlarından savcı ve polislerin mesajlaşmaları üzerinden savunma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler