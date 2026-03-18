Okul sporları için alınan sağlık rapor ücreti velileri zorluyor: Spor hakkına ücret engeli

Geçen yılın Haziran ayında alınan kararla aile hekimlerinden alınacak bazı sağlık raporları için ücret alınması kararlaştırıldı ve belirli raporlar artık ücretsiz verilmemeye başlandı. Sporcu lisansı için verilen sağlık raporu da bu raporlardan biri...

Öğrencilerin spor yapabilmeleri için gerekli sağlık izin belgesi aile hekimliklerinden alındığında 250 TL’ yi bulurken donanımlı hastanelerde yaklaşık 300-350 TL, özel hastanelerde ise çok daha yüksek ücretler karşılığında veriliyor. Bazı illerde sporcu lisansı için gerekli sağlık raporlarının Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bünyesinde anlaşma yapılan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren özel şirketler aracılığıyla verildiği iddia edildi. Bu merkezlerde çocuklara ve ailelerine birkaç soru sorulduğu, tam anlamıyla gerçek bir sağlık değerlendirmesi yapılmadan raporların verildiği ileri sürüldü.

‘ÖNLERİNE VEZNE KONULMAKTA’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Devlet, çocukların sağlık raporunu vermek için bile taşeron şirketlere mi başvurmaktadır?” sorusunu yönelterek, “Okullarda spor ve sanat faaliyetlerinin giderek okul dışına itildiği, ders programlarında bu alanlara ayrılan sürenin giderek daraltıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna rağmen öğretmenlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen çocukları sporla ve sanatla buluşturmak için büyük bir çaba göstermektedir. Şimdi ise çocukların spor yapmasının önüne bir de ücret engeli konulmaktadır. Okulun kapısında çocukları spor sahasına yönlendirmek yerine önlerine adeta bir vezne konulmaktadır. Bu durum kamusal eğitim ve kamusal sağlık anlayışının nasıl adım adım tasfiye edildiğinin açık bir göstergesidir” dedi.

‘VELİLER ÜCRETLERDE ZORLANIYOR’

Velilerin rapor ücretini karşılamakta zorlandığını ve öğrencilerin spor faaliyetlerinden uzaklaştığını belirten Özbay, “Beden eğitimi öğretmenlerimiz çocukların bu imkandan mahrum kalmaması için büyük bir çaba göstermektedir. Bazı öğretmenlerimiz öğrencilerin spor yapabilmesi için rapor ücretini kendi ceplerinden karşılamaktadır. Çocukların sağlığı da spor hakkı da bu kadar ciddiyetsiz bir anlayışa bırakılamaz. Sporcu sağlığı değerlendirmesi ciddi bir sağlık hizmetidir. Bir öğrencinin spor yapmaya uygun olup, olmadığının belirlenmesi yalnızca boy-kilo ölçümü ve temel bir stetoskop muayenesiyle sınırlı bir değerlendirme değildir. Sağlık kontrollerinin gerekli tetkiklerin yapılabildiği bilimsel ve güvenli koşullarda gerçekleştirilmesi gerekir” diye konuştu

‘DERHAL ÜCRETSİZ HALE GETİRİLMELİ’

Sporun yalnızca fiziksel gelişim olmadığını ifade eden Özbay, “Spor; çocukların disiplin, dayanışma ve özgüven kazanmasını sağlayan en önemli eğitim araçlarından biridir. Okullarda şiddetin ve akran zorbalığının azaltılmasında spor faaliyetlerinin rolü eğitim bilimleri tarafından açıkça ortaya konmuştur. Bugün okullarda artan şiddetten ve disiplin sorunlarından söz edenlerin çocukların spor yapmasının önüne para engeli koyması büyük bir çelişkidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı çocukların spor hakkını doğrudan etkileyen bu konuda sorumluluk almak zorundadır. Okul sporları kapsamında alınan sağlık raporları öğrenciler için derhal ücretsiz hale getirilmeli, sporcu sağlığı kontrolleri ise bilimsel ve güvenli sağlık koşullarında yapılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 24 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir iktidarın sonunda ortaya çıkan tablo ibret vericidir. Çocuklara yeterli spor sahası açamayan, spor altyapısını güçlendiremeyen bir anlayış şimdi çocukların spor yapmasının önüne ücret tarifesi koymaktadır. Çocukların spor yapması bir ayrıcalık değil temel bir haktır. Bu hak ne piyasaya ne de ücret tarifelerine teslim edilemez” değerlendirmesinde bulundu.